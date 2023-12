Sonic Foundry Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Sonic Foundry-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 47, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt keine überkauften oder überverkauften Werte (Wert: 65), was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt die RSI-Analyse für Sonic Foundry somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Sonic Foundry derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,73 USD, während der Aktienkurs bei 0,18 USD liegt, was einer Abweichung von -75,34 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,4 USD führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um Sonic Foundry zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Sonic Foundry in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") und der "Software"-Branche liegt Sonic Foundry mit einer Rendite von -78,33 Prozent bzw. 79,29 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.