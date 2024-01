Sonic Foundry Aktie: Bloß aufpassen!

Der Aktienkurs von Sonic Foundry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -78,33 Prozent erzielt, was 87,48 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Software" beträgt die Rendite von Sonic Foundry aktuell 89,04 Prozent weniger als die durchschnittliche Rendite von 10,7 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zu Sonic Foundry wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Analyse diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Sonic Foundry auf 0,7 USD geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 0,2 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -71,43 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,34 USD, was einer Distanz von -41,18 Prozent entspricht und ebenfalls zur Bewertung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sonic Foundry-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI für die letzten 25 Tage wird hingegen als "Neutral" eingestuft, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Sonic Foundry.