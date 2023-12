Sonic Automotive Aktie: Was steht jetzt noch aus?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Sonic Automotive von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in dieser Zeit mit dem Unternehmen befasst haben. Jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Sonic Automotive-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird das Abwärtspotenzial der Aktie auf 17,5 Prozent geschätzt, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Sonic Automotive im letzten Jahr eine Rendite von -8,2 Prozent erzielt, was 7,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -6,21 Prozent, und Sonic Automotive liegt aktuell 1,99 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen auf ein negatives Bild der Aktie schließen. In den vergangenen vier Wochen konnte eine Verschlechterung der Stimmung beobachtet werden, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft wird. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat sich nicht wesentlich verändert.

Insgesamt erhält Sonic Automotive daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.