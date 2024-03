Sonic Automotive Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Aktienkurs von Sonic Automotive in der Kategorie "Zyklische Konsumgüter" weist eine Rendite von -4,67 Prozent auf, was um mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche mit einer Rendite von 6,53 Prozent liegt Sonic Automotive mit 11,2 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zurzeit bei Sonic Automotive als "überverkauft" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 27,18 Punkte, während der 25-Tage-RSI das Wertpapier als "Neutral" einstuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen über Sonic Automotive stattfanden. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich negative Themen von Interesse, weshalb die Aktie heute als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Sonic Automotive insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -0,99 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Sonic Automotive daher eine "Gut"-Bewertung.