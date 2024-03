Sonic Automotive Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sonic Automotive-Aktie zeigt einen Wert von 37 für die letzten 7 Tage. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 49,63 aufweist. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Sonic Automotive.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 8,14, was darauf hindeutet, dass Sonic Automotive deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Spezialität Einzelhandel" und daher unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 35,79, was einen Abstand von 77 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sonic Automotive-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Sonic Automotive in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,67 Prozent erzielt, während die Durchschnittsperformance in dieser Branche bei 0,98 Prozent lag. Dies führt zu einer Underperformance von -5,66 Prozent im Branchenvergleich für Sonic Automotive. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Sonic Automotive 0,93 Prozent über dem Durchschnitt. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.