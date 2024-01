Sonic Automotive Aktie: Gut oder schlecht?

In den letzten zwei Wochen wurde die Sonic Automotive-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Sonic Automotive-Aktie ein Durchschnitt von 49,31 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 50,66 USD, was einer Abweichung von +2,74 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Rahmen der kurzfristigen Betrachtung wird der Aktie ein "Neutral"-Rating zugeschrieben.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Sonic Automotive-Aktie einen Wert von 78 für die letzten 7 Tage, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist. Für die letzten 25 Handelstage wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Sonic Automotive zu einem "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte die Sonic Automotive-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 5,05 Prozent, was 6,19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Aktie aktuell um 11,78 Prozent darüber, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.