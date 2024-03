Sonic Automotive Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Aktienkurs von Sonic Automotive verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,67 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 7,73 Prozent, was eine Underperformance von -12,4 Prozent für Sonic Automotive bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor schnitt das Unternehmen unterdurchschnittlich ab, mit einer Rendite von -1,24 Prozent im letzten Jahr, was 3,44 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.

Die Dividendenrendite der Sonic Automotive-Aktie beträgt 2,37 Prozent, was 1,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel, 3,48) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im letzten Jahr erhielt Sonic Automotive insgesamt 2 Analystenbewertungen, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut", bestehend aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Mit einer Kursprognose von 54 USD ergibt sich ein Abwärtspotential von -0,57 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Sonic Automotive wird auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Sonic Automotive bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".