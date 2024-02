Songz Automobile Air Conditioning Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs von Songz Automobile Air Conditioning weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -35,03 Prozent auf, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit der "Automatische Komponenten"-Branche liegt die Rendite des Unternehmens mit 21,67 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass Investoren, die aktuell in die Aktie von Songz Automobile Air Conditioning investieren, im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 1,25 Prozentpunkten erzielen können, was einer Dividendenrendite von 0,42 Prozent entspricht. Aufgrund dieser niedrigeren Dividenden erhält das Unternehmen eine Bewertung von "Schlecht" für seine Ausschüttungspolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Songz Automobile Air Conditioning liegt aktuell bei 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als auf ähnlichem Niveau eingestuft wird. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum unterdurchschnittlich sind. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds der vergangenen Monate.

Zusammenfassend ergibt sich damit für Songz Automobile Air Conditioning in diesen Punkten eine Gesamtbewertung von "Schlecht".