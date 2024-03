Songz Automobile Air Conditioning Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

In den letzten Wochen konnte bei Songz Automobile Air Conditioning eine positive Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien und weist auf eine positive Tendenz hin. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede. Insgesamt wird daher das Sentiment als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (1,47 %) ist die Dividende von Songz Automobile Air Conditioning mit 0,42 % niedriger, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Songz Automobile Air Conditioning-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,4 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,41 CNH deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine Bewertung als "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Songz Automobile Air Conditioning in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7 Prozent, was eine Underperformance von -5,7 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance der Automatische Komponenten-Branche bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite nur um 0,53 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral" in dieser Kategorie.