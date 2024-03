Songz Automobile Air Conditioning Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Songz Automobile Air Conditioning weist eine Bewertung als "Gut" auf. Der RSI beträgt 10,09, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43 und zeigt somit eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung und Diskussionsintensität rund um die Aktien von Songz Automobile Air Conditioning zeigen eine starke Aktivität, wodurch eine positive langfristige Stimmungslage erzeugt wird. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen ist ebenfalls positiv, was zu einer guten Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen zeigt. Vor allem positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

In der technischen Analyse wird der durchschnittliche Schlusskurs der Songz Automobile Air Conditioning-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 7,46 CNH angegeben. Der letzte Schlusskurs von 6,69 CNH weicht somit um -10,32 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Songz Automobile Air Conditioning-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.