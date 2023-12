Songcheng Performance Development Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse zeigt, dass die Songcheng Performance Development-Aktie sich in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 12,72 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 9,43 CNH liegt, was einer Abweichung von -25,86 Prozent entspricht. Auf Basis des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs von 9,43 CNH ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt von 10,55 CNH, was zu einer Abweichung von -10,62 Prozent führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren somit ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung. Der RSI7 beträgt 79,55 und der RSI25 liegt bei 75,38, was beide zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit erhält die Songcheng Performance Development-Aktie auch auf der Ebene des Relative Strength Indikators das Gesamtranking "Schlecht".

In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer in sozialen Medien überwiegend positiv gestimmt, jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Auf Basis der Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung vergeben.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -31,19 Prozent erzielt, was 38,03 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -1,1 Prozent, und die Songcheng Performance Development-Aktie liegt aktuell 30,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.