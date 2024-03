Songcheng Performance Development Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Songcheng Performance Development liegt bei 73,03, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 51,34 und wird daher als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Songcheng Performance Development besonders positiv diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen, an fünf Tagen überwogen jedoch negative Diskussionen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen Einschätzung als "Gut" führt. Dennoch ergaben tiefere Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, wodurch insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie vorliegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Songcheng Performance Development bei 11,41 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,35 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund einer Distanz von -9,29 Prozent zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage steht hingegen bei 10,22 CNH, was eine "Neutral"-Bewertung mit einem Abstand von +1,27 Prozent zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Songcheng Performance Development derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Hotels, Restaurants und Freizeit. Der Unterschied beträgt 0,69 Prozentpunkte (0,51 % gegenüber 1,19 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral" führt.