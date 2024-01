Sonetel AB Aktie: Was ist hier nur passiert?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Sonetel von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, wie unsere Redaktion anhand der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Sonetel liegt bei 80, was als überkauft betrachtet wird, und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54 und wird als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sonetel verläuft aktuell bei 5,93 SEK, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 4,74 SEK aus dem Handel ging, was einen Abstand von -20,07 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, GD50, derzeit ein Niveau von 4,7 SEK angenommen, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume von "Neutral".

Bei Sonetel konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.