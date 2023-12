Sonendo im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Verbesserung der Stimmung für Sonendo beobachtet werden. Dies führt zu einer positiven "Gut"-Bewertung für die Aktie. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine verringerte Diskussionsstärke festgestellt, was auf ein zurückgehendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält Sonendo in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Sonendo-Aktie derzeit 40,48 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar 87,62 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt sehr positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen der letzten Tage besonders im Mittelpunkt, was zur Gesamteinschätzung "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

Abschließend wurde die Sonendo-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) analysiert. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Insgesamt wird die Aktie von Sonendo somit mit einer positiven "Gut"-Bewertung für die Stimmung und einer neutralen Bewertung für die technische Analyse und den RSI eingeschätzt.