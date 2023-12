Sonendo-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Sonendo-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 3,88 USD, was einem Aufwärtspotential von 5066,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die technische Analyse ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,04 USD für die Sonendo-Aktie, während der aktuelle Kurs bei 0,075 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -92,79 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 liegt bei 0,23 USD, was zu einem Abstand von -67,39 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote von "Schlecht" in der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Sonendo gesprochen wurde. An zehn Tagen überwog die positive Kommunikation, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch die negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Somit erhält Sonendo insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sonendo-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch ist der RSI25 mit 75,15 höher und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer abweichenden "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Schlecht"-Bewertung für Sonendo.