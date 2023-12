Sonendo Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Bei Sonendo wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 45,45 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Sonendo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, zeigt einen Wert von 68,95, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt erhält Sonendo daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an acht Tagen positive Themen dominieren und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwiegt. In den letzten Tagen hat sich jedoch die Diskussion über negative Themen in Bezug auf Sonendo verstärkt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt eine insgesamt positive Einschätzung für die Sonendo-Aktie, mit einer Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Auch das Kursziel der Analysten von 3,88 USD deutet auf eine positive Entwicklung der Aktie hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Sonendo-Aktie derzeit bei 1,03 USD eingeschätzt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Abstand von -90,29 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 0,1 USD im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,22 USD führt zu einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.