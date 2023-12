Sonendo Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Sonendo-Aktie hat sich in den letzten Wochen verändert, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Sonendo diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen verschlechtert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Sonendo nun 1,04 USD erreicht, während der eigentliche Aktienkurs bei 0,075 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -92,79 Prozent liegt und der GD50 bei 0,23 USD, was einen Abstand von -67,39 Prozent zeigt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sonendo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem neutralen Rating führt. Allerdings hat die Analyse der letzten 25 Handelstage ergeben, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert.

Aufgrund dieser Analysen erhält die Sonendo-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Sentiment in den sozialen Medien.