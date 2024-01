Sonendo Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die technische Analyse der Sonendo-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,96 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,21 USD liegt und somit einen Abstand von -78,13 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,2 USD, was einer aktuellen Differenz von +5 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an acht Tagen positive Themen vorherrschten, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Sonendo, was zu einer insgesamt positiven Bewertung und einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Sonendo in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass Sonendo mehr Aufmerksamkeit als üblich erhält, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) als Mittel aus der technischen Analyse zeigt, dass Sonendo momentan weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.