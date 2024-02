Sonendo Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Sonendo betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 18,18 Punkte, was bedeutet, dass Sonendo momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,62, was bedeutet, dass Sonendo hier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionintensität haben wir langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Sonendo gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, sodass wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut" kommen.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Sonendo-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier ergibt. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 3,88 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 1858,06 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist entsprechend "Gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Sonendo wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf dieser Basis erhält Sonendo insgesamt eine "Gut"-Bewertung.