Sonendo Aktie: Alles nach Plan!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Sonendo-Aktie stattgefunden. Davon wurden 1 Bewertung als "Gut" eingestuft, 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Sonendo-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das im Rahmen der Bewertungen der Analysten ermittelt wurde, liegt bei 3,88 USD. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von 1994,59 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,185 USD. Aufgrund dessen wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen und somit erhält Sonendo für diesen Aspekt der Analyse insgesamt ein "Gut"-Rating.

Insgesamt beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Sonendo auf 0,9 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,185 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -79,44 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 0,19 USD, was zu einem Abstand von -2,63 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

Im Hinblick auf die weichen Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, hat Sonendo in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität gezeigt. Die Diskussionsintensität war hoch, was zu einer Einschätzung als "Gut" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Somit wird Sonendo insgesamt als "Gut"-Wert bewertet.

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Sonendo einen Wert von 67,36, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,98 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".