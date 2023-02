Sondershausen Media GmbH: Erstes zertifiziertes Blockchain-Bildungsinstitut in Deutschland

Koblenz (ots) -Florian Sondershausen ist Experte für Krypto-Währungen und Geschäftsführer der Sondershausen Media GmbH. Als Gründer des ersten TÜV-zertifizierten Blockchain-Bildungsinstituts unterstützt er Menschen dabei, mit einem umfassenden Konzept und kalkulierbarem Risiko am Krypto-Markt zu investieren.Der digitale Wandel ist nicht mehr aufzuhalten und eröffnet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Eine der größten finanziellen Chancen stellt aktuell die aktive Teilnahme an der Digitalisierung des Finanzsystems dar. Der Krypto-Markt bietet einen lukrativen Investmentweg und jeder versucht, ein Stück vom Kuchen zu bekommen. Ohne Expertise und Fachkenntnisse setzt man sich aber einem großen Risiko aus, welches man mit Glücksspiel im Casino vergleichen kann. "Viele Methoden, Coins oder Investment-Möglichkeiten sind schlichtweg Betrug, doch genau hier den Unterschied zu erkennen, ist für Anfänger und Unerfahrene besonders schwierig", verrät Florian Sondershausen, der mit seinem Blockchain-Bildungsinstitut neue Wege geht.Was vor fast 20 Jahren mit Yu-Gi-Oh-Karten begann, mündet heute in der Sondershausen Media GmbH. Florian Sondershausen hat es sich zum Ziel gesetzt, so viele Menschen wie möglich an seinem Erfolg teilhaben zu lassen und ihnen zur finanziellen Freiheit zu verhelfen. Er möchte seine jahrelange Erfahrung und große Expertise nicht nur mit Freunden und Familie teilen, sondern auch anderen Menschen mit seinem Wissen den Weg zum erfolgreichen Investor erleichtern. So hat Florian Sondershausen mit der Sondershausen Media GmbH das erste und bisher einzige TÜV-geprüfte Bildungsinstitut zum Thema Blockchain-Handel in Deutschland geschaffen. In diesem Artikel verrät er fünf wichtige Schritte zum Krypto-Erfolg.1. Vorbereitung und StrategieErst, wer sich darüber im Klaren ist, wie viel Wissen er bereits mitbringt, welche Ziele er im Leben verfolgt und wie viel Geld er zum Investieren aufbringen möchte, kann anfangen, seine Investmentstrategie aufzubauen. Da jeder Mensch über individuelle Ziele und Wünsche verfügt, gibt es keine Standard-Formel. Die Sondershausen Media GmbH unterstützt ihre Kunden dabei, ihre persönliche Strategie zu finden.Nach einem kostenlosen Erstgespräch erhält jeder Teilnehmer eine individuelle Strategie, welche an den jeweiligen Wissensstand, das persönliche Ziel und das verfügbare Kapital angepasst ist.2. Basics lernenIm zweiten Schritt ist es wichtig, die notwendigen Basics zu erlernen. In einer Vielzahl möglicher Analysemethoden und Strategien sind durchaus nicht alle erfolgversprechend und Anfänger verlieren schnell den Überblick. Florian Sondershausen und sein Team haben die Märkte und Strategien über Jahre studiert und wissen, worauf es ankommt. Mit Step-by-Step-Anleitungen und Schulungen vermitteln die Tutoren der Sondershausen Media GmbH ihren Teilnehmern wertvolles und notwendiges Know-how zu Chart und Marktanalyse, sowie funktionierende und erprobte Investment- und Trading-Strategien. Dadurch bleiben den Teilnehmern viele und teure Fehler erspart.3. Wissen aufbauenDer Krypto-Markt hält verschiedene Wege bereit, um Geld zu verdienen. In der Regel dauert es Jahre der Recherche und kostet Unsummen an Lehrgeld, bis man ein breites Investmentwissen aufgebaut hat und dieses auch effektiv umsetzen kann. Die Schüler des größten Blockchain-Bildungsinstituts in Deutschland profitieren von gebündeltem Wissen und den Erfahrungen mehrerer Experten. In regelmäßigen Live-Calls erhalten sie Markt-Updates, Tipps und wertvolle Skills, damit sie schnell in ihr eigenes Investment starten können.4. Vorteile einer starken CommunityDie Sondershausen Media GmbH verfügt über eine Community mit über 1.000 Teilnehmern. Anfänger müssen sich demnach nicht über eine lange Zeit eine Community aufbauen, um sie aktiv nutzen zu können, sondern können sofort auf die kollektive Intelligenz einer großen Community zurückgreifen und Synergien sinnvoll nutzen. Das geballte Wissen und der regelmäßige Austausch sorgen nicht nur für exklusives Wissen und die richtige Motivation, sondern auch dafür, dass Fehler nicht wiederholt werden.5. Selbstorganisation und psychologische ReifeBeherrscht man schließlich die theoretischen Grundlagen und verfügt über das nötige Wissen, bedarf es einer klaren Zielsetzung, guter Selbstorganisation und einem richtigen Mindset, um langfristig Erfolg am Markt zu haben. Das TÜV-geprüfte und in Koblenz ansässige Blockchain-Bildungsinstitut verfolgt deshalb das Ziel, dass jeder Teilnehmer irgendwann eigenständig am Markt agieren und investieren kann. So ist es Florian Sondershausen gelungen, bereits hunderte erfolgreiche Investoren auszubilden.Die Krypto-Branche ist stark von Betrug geprägt, was ihr Image und ihr Vertrauenslevel nachhaltig schädigt. Nicht zuletzt deshalb möchte die Sondershausen Media GmbH, die mit Sitz in Deutschland zu absoluter Transparenz verpflichtet ist, ihren Schülern einen größtmöglichen Vertrauensfaktor entgegenbringen. Die bislang einzigartige TÜV-Zertifizierung, ein wachsendes Team aus bereits zehn Mitarbeitern und unzählige individuelle Erfolgsgeschichten tragen dazu bei. Das größte Blockchain-Bildungsinstitut Deutschlands begleitet hunderte Menschen auf ihrem Weg in die finanzielle Freiheit und bleibt weiter auf Erfolgskurs.Sie möchten ebenfalls vom Potenzial des Krypto-Marktes profitieren und Ihren Weg in die finanzielle Freiheit gehen? 