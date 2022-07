Sondermeldung: Aktien sind reine Nervensache!

Liebe Leserin, lieber Leser, da hatte es mich dann doch „erwischt“. Am Freitag der vergangenen Woche war dann der Corona-Schnelltest positiv. Mittlerweile sind die recht unangenehmen Symptome abgeklungen und ich kann mich wieder an Sie wenden. An sich wollte ich ja heute auf die Fallstricke bei diversen Zertifikaten eingehen. Mich erreichten aber zahlreiche Mails zur aktuellen Lage an der Börse.… Hier weiterlesen