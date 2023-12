Sonder Holdings Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse der Aktie von Sonder ergibt, dass der Relative Strength Index (RSI) aktuell bei 57,89 liegt, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch der RSI25-Wert von 69 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Diskussionen über Sonder in den sozialen Medien waren weniger intensiv als üblich, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 10,36 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,91 USD deutlich darunter liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 6,55 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer guten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung basierend auf dem RSI, eine schlechte Einstufung aufgrund der Diskussionen in sozialen Medien und der technischen Analyse, sowie eine gute Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Sonder Holdings kaufen, halten oder verkaufen?

