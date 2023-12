Sonder Holdings Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Sonder-Aktie hat in den letzten Handelstagen eine schlechte Leistung gezeigt, gemessen am gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage. Die Abweichung beträgt -63,67 Prozent und -37,45 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die 7-Tage-Betrachtung, dass die Sonder-Aktie überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt eine neutrale Einstufung, da hier weder überkauft noch überverkauft festgestellt wird.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu wurden die Anleger in den letzten Wochen als besonders positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.