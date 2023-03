Sonata Software als TOP SI-Partner für die neue Agri-Food-Cloud-Lösung von Bayer ausgewählt

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Finanztrends Video zu Bayer



mehr >

Bangalore, Indien, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die einzigartige B2B-Plattform, die in Partnerschaft mit Microsoft entwickelt wurde, bietet eine cloudbasierte Infrastruktur und einsatzbereite digitale Funktionen für die Agrar- und Lebensmittelindustrie.Sonata Software, ein führendes Unternehmen für Modernisierung und digitales Engineering, hat bekannt gegeben, dass es als einer der TOP SI-Partner für die neu eingeführte Cloud-Lösung ausgewählt wurde, die von Bayer für die Agrar- und Lebensmittelindustrie entwickelt wurde. Mit den erforderlichen Fähigkeiten zur Implementierung der neuen Cloud-Lösung in Kombination mit der langjährigen Beziehung zu Microsoft, dem Fachwissen und den Fähigkeiten im Bereich der Datenmodernisierung ist Sonata Software gut aufgestellt, um neue Werte zu schaffen und ergebnisorientierte, digitale Lösungen für Agrarkunden auf der ganzen Welt zu liefern.Die einzigartige B2B-Plattform bietet eine cloudbasierte Infrastruktur und einsatzbereite digitale Funktionen, die Unternehmen und Organisationen von Start-ups bis hin zu globalen Konzernen zur Lizenzierung und zum Ausbau ihrer eigenen internen oder kundenorientierten digitalen Lösungen zur Verfügung stehen. Sie verbindet landwirtschaftliche Daten und Dienstleistungen, macht sie zugänglich und fördert die Rückverfolgbarkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Lebensmittelproduktion.Die neue Plattform bietet erstklassige digitale Infrastruktur, einsatzbereite agrarbezogene Funktionen von Bayer und bricht Datensilos auf. Die Plattform unterstützt ein Ökosystem, in dem Lebensmittelproduzenten Nachhaltigkeitsdaten für landwirtschaftliche Produkte verfolgen, die Daten in ihre digitalen Prozesse und Berichte einbeziehen und an ihre Einzelhandelspartner weitergeben können. Diese lückenlose Rückverfolgbarkeit ermöglicht es den Verbrauchern, fundiertere Kaufentscheidungen auf der Grundlage der Herkunft zu treffen. Sie hat daher das Potenzial, eine nachhaltige Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion zu unterstützen, was letztlich Unternehmen, Landwirten, Verbrauchern und dem Planeten zugute kommt.Die Lösung kommt Landwirten zugute, die Kohlenstoffemissionen und -abscheidung, Krankheits-, Schädlings- und Unkrautdruck, Präzisionsinputs, Wachstums- und Produktionsmuster von Nutzpflanzen, potenzielle Erträge und die Auswirkungen von Hitzestress, Niederschlag, Hagel und Wetterdaten analysieren wollen.„Wir freuen uns, der globale SI-Partner für diese Agrarlösung zu sein. Durch unser fundiertes technisches Wissen und unsere langjährige Erfahrung in der Agrar- und Lebensmittelindustrie ist Sonata gut positioniert, um Kunden dabei zu helfen, die Vorteile einer einzigartigen B2B-Plattform zu nutzen. Wir freuen uns darauf, Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre Abläufe effizienter und nachhaltiger zu gestalten, wovon letztlich die gesamte Wertschöpfungskette der Lebensmittelproduktion profitiert", so Rajsekhar Datta Roy, CTO von Sonata Software.„Bei Bayer setzen wir uns dafür ein, die globalen Herausforderungen der Ernährungssicherheit anzugehen, und wir glauben, dass Technologie eine entscheidende Rolle bei der Erreichung dieses Ziels spielen kann. Die neuen cloudbasierten Unternehmenslösungen der Branche, die in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt wurden, nutzen die Leistungsfähigkeit von KI und Analytik, um eine nachhaltigere und effizientere Landwirtschaft zu ermöglichen, die Wertschöpfung für Innovatoren der Branche zu beschleunigen und Landwirten bessere Lösungen und mehr Optionen für die Anbindung an die Lebensmittel- und Agrarwertschöpfungsketten zu bieten", sagte Ines Kapphan, VP Data & Cloud Solutions, Climate and Digital Farming, Division Crop Science von Bayer. „Wir freuen uns, Sonata als einen unserer Systemintegratoren für diese Lösung zu haben, da ihre Expertise im Agrarsektor Landwirten und Erzeugern weltweit helfen wird, die Vorteile unserer Technologie voll auszuschöpfen".Informationen zu Sonata Software (https://www.sonata-software.com/about-us)Für weitere Informationen drücken Sie bitte nur:Nandita Venkatesh,Sonata Software LimitedCIN- L72200MH1994PLC082110A.P.S. Trust Building,Bull Temple Road, N.R. ColonyBangalore 560004, Indien Tel.: +91806778199 (tel:+91806778199) Nandita.v@sonata-software.com (mailto:Nandita.v@sonata-software.com)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sonata-software-als-top-si-partner-fur-die-neue-agri-food-cloud-losung-von-bayer-ausgewahlt-301773058.htmlOriginal-Content von: Sonata Software Ltd., übermittelt durch news aktuell