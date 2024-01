Sonae SGPS S.A. new Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Sonae":

Die Diskussionen über Sonae in den sozialen Medien geben Anlegern ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Redaktion ist der Meinung, dass die Aktie von Sonae bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sonae-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,95 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,912 EUR liegt damit auf ähnlichem Niveau, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt. Ebenso verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, der bei 0,93 EUR liegt und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Sonae-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Sonae festgestellt werden, weder in Bezug auf besonders positive, noch negative Themen. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede. Daher wird Sonae in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Sonae aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Wert von 51,85 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 60, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich auch für den RSI die Einstufung "Neutral".

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Sonae in verschiedenen Bereichen mit "Neutral" bewertet wird, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung, die charttechnische Analyse als auch den Sentiment und Buzz.