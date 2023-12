Sonae SGPS S.A. new Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Sonae":

In den letzten Wochen hat sich das Sentiment und der Buzz rund um die Sonae-Aktie in den sozialen Medien nicht eindeutig verändert. Es gab keine klare Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Sonae unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sonae besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch aktuell zeigen sich positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken, wodurch die Aktie heute ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Sonae liegt derzeit bei 60,56, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Bewertung von "Neutral".

Die technische Analyse auf Basis der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 0,95 EUR für die Sonae-Aktie. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,912 EUR, was einem Unterschied von -4 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,93 EUR zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,94 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Sonae somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.