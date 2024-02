Sonae SGPS S.A. new Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Die Analyse von Sonae basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 76,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Sonae-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 für Sonae zeigt jedoch, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sonae in diesem Punkt unserer Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Sonae eingestellt waren. In den letzten vier Tagen gab es hauptsächlich positive Themen, während an zwei Tagen eine neutrale Haltung vorherrschte. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Sonae daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Sonae als "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse der Sonae-Aktie ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,94 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,8745 EUR, was einem Rückgang von 6,97 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,9 EUR, was einem ähnlichen Rückgang von 2,83 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sonae daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass Sonae eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht daher einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich für Sonae in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

