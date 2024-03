Sonae SGPS S.A. new Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Sonae":

Die Sonae-Aktie wird derzeit mit einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht eingestuft. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 0,92 EUR, während der aktuelle Kurs bei 0,8775 EUR liegt, was einer Abweichung von -4,62 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,89 EUR nahe dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -1,4 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Daher erhält die Sonae-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Sonae, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI). Der RSI-Wert liegt aktuell bei 31,03, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt für die RSI die Einstufung "Neutral".