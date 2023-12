Sonae SGPS S.A. new Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sonae":

Die technische Analyse der Sonae-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,95 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,9045 EUR weicht davon um -4,79 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,93 EUR nahe dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -2,74 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sonae-Aktie beträgt aktuell 46,15, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Bei einer Betrachtung über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI-Wert von 59, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen positiv gegenüber Sonae eingestellt waren. Es gab ausschließlich positive Themen in der Diskussion, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Auf dieser Basis erhält Sonae daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in der Diskussion über Sonae gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.