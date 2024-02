Morphic Holding Aktie: Quo vadis?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Morphic-Aktie stattgefunden. Alle 3 Bewertungen waren positiv, was bedeutet, dass die Aktie ein "Gut"-Rating erhalten hat. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, liegt bei 59 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotenzial von 56,58 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 37,68 USD. Somit wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Morphic verschlechtert. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls abgenommen, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Morphic in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Morphic-Aktie derzeit bei 41,13 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 37,68 USD liegt, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da ein Abstand von -8,39 Prozent besteht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 30,71 USD liegt, erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Signal. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Morphic liegt bei 45,25, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 30, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral"-Situation betrachtet wird. Insgesamt wird also auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.