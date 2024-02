Sompo Holdings Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien von Sompo wurden anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein neutrales langfristiges Stimmungsbild. Die Aktivität der Beiträge oder Diskussionen zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Sompo zeigte kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit wurde der Aktie von Sompo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

In fundamentalen Kriterien wurde das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Sompo untersucht. Mit einem Wert von 10,32 liegt das KGV unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Versicherung". Dieser vergleichsweise niedrige Wert lässt die Aktie als "günstig" erscheinen, weshalb sie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung als "Gut", sodass die Messung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sompo-Aktie zeigt einen Wert von 13 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (22,19) zeigt auch hier eine Überverkauftheit, weshalb die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Sompo.