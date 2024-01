Sompo Holdings Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und so Hinweise auf überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Für die Sompo-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 34. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, weder überkauft noch -verkauft. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 41,29 beträgt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Sompo basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Sompo bei 174,76 JPY, während die Aktie selbst bei 24,62 JPY notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 22,97 JPY, was zu einem Abstand von +7,18 Prozent und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote "Neutral" in der technischen Analyse.

Die Anlegerstimmung zeigt sich ebenfalls neutral, sowohl in sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Somit wird die Anlegerstimmung für Sompo ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine neutrale Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Rate der Stimmungsänderung ergeben ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Sompo.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Sompo-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.