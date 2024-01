Sompo Holdings Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für die Sompo-Aktie wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 41,71 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,92, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Sompo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 174,86 JPY, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 25,11 JPY liegt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sompo eher neutral diskutiert. Insgesamt gab es an zwei Tagen positive und an sechs Tagen neutrale Stimmungen. Aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Sompo auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.