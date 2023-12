Sompo HoldingsADR Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Sompo liegt bei 53,06, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral"-Situation gewertet wird. Insgesamt erhält die Sompo daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 14,12 und liegt somit um 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 79 (Branche: Versicherung). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Sompo auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Sompo derzeit eine Dividendenrendite von 4,71 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt ("Versicherung") von 2,8 %. Aufgrund dieser Differenz von lediglich 1,91 Prozentpunkten wird die Dividende ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sompo mittlerweile bei 5923,16 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 6830 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +15,31 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist derzeit einen Stand von 6344,27 JPY auf, was einer Distanz von +7,66 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Sompo daher die Gesamtnote "Gut".