SomnoMed Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und so überkaufte oder unterkaufte Titel aufzeigt. Für die Somnomed-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 94, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 60,94, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Somnomed.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Somnomed eher neutral diskutiert. Aktuell sind es jedoch vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dessen bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und erhält insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung in der Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Somnomed-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was auf eine negative Entwicklung hinweist. Auch der 50-Tage-Durchschnitt bestätigt diese Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Somnomed-Aktie auf Basis der technischen Analyse.