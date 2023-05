Sommertourismus Kärnten 2023: Emotion trifft KI

Klagenfurt (ots) -Mit der Wintersaison 2022/23 hat sich Kärnten dem hohen Niveau vor der Pandemie bereits angenähert und mit 3,3 Millionen Übernachtungen rund 96 % des Nächtigungsvolumens vom Vergleichszeitraum der Vor-Covid-Saison 2018 /19 erreicht. Und auch für den Sommer 2023 sind die Aussichten durchwegs positiv.Ab in den UrlaubGroße Reiselust herrscht laut der aktuellen Sommerpotentialstudie der Österreich Werbung in den 10 Kernmärkten. Ca 70 % der Befragten planen einen Sommerurlaub. Die Zahl der Österreich-Urlaubsplaner ist in den wichtigsten Herkunftsmärkten mit 20 Millionen Menschen um 3 Millionen höher als im Vorjahr, das ein sehr gutes Sommer-Ergebnis aufwies. Auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis wird im Hinblick auf die Inflation noch mehr Wert gelegt und Urlaubsentscheidungen werden bewusster getroffen. Preissensible Gäste buchen in Nebensaisonen, sparen bei der Unterkunft und bei Nebenausgaben. Für 66 % der österreichischen Reisenden ist Qualität wichtiger als ein günstiger Preis, so ein Ergebnis einer YouGov Umfrage (im Auftrag der TUI). 23 % der deutschen Österreich-Zielgruppe sind bereit mehr Geld für ein nachhaltiges Übernachtungsangebot eines Urlaubshotels auszugeben. Am höchsten ist die Ausgabebereitschaft im Hinblick auf Nachhaltigkeit beim Thema der öffentlichen Anreise und Lebensmittelherkunft (Conjoint Studie: Nachhaltigkeitsaspekte bei der Hotelauswahl, Österreich Werbung).Qualität gefragter denn jeTourismuslandesrat Sebastian Schuschnig zeigt sich zuversichtlich: „Der Kärntner Tourismus startet voller Optimismus in eine vielversprechende Sommersaison. Die Nachfrage ist trotz schwieriger Vorzeichen aufgrund der Teuerung bereits stark, auch die Buchungslage stimmt zuversichtlich. Nach den sehr erfolgreichen Sommern der Vorjahre sind unserer Betriebe heuer wieder bestens vorbereitet, viele Gäste von einem Urlaub in Kärnten zu überzeugen. Immer mehr Gäste suchen heuer nach nachhaltigen Reisedestinationen und regionalen, authentischen Urlaubserlebnissen. Qualitätstourismus ist gefragter denn je. Kärnten hat hier viel zu bieten und ist als Urlaubsland ungebrochen attraktiv. Auch heuer werden unsere Gäste wieder kostenfrei mit der Bahn in Kärnten unterwegs sein, um die autofreie Anreise zu erleichtern. Kärnten bietet aber auch mit seiner ausgezeichneten Kulinarik, den regionalen Freizeitangeboten und einer qualitätsvollen Infrastruktur im Rad- und Wanderbereich eine gute Grundlage für ein nachhaltiges Urlaubserlebnis. Die allgemeinen Kostensteigerungen und der Mitarbeitermangel sorgen jedoch auch im Kärntner Tourismus für betriebliche Herausforderungen.“WKK-Spartenobmann Josef Petritsch: „Die derzeitige Buchungslage für den Sommer ist sehr positiv. Investitionen der Betriebe in die Qualität haben sich ausgezahlt, unsere Gäste wissen das zu schätzen. Erfreulich ist insbesondere auch, dass der Tourismus im Regierungsprogramm eine prominente Rolle einnimmt und dem Stellenwert sowie der Bedeutung der Tourismuswirtschaft dadurch Rechnung getragen wird.“Sommerkampagne 2023: „Mach, was du liebst“In den Köpfen der Gäste spielt das Thema Corona, wie viele Umfragen ergeben, keine Rolle mehr. Die Pandemie scheint in der Urlaubsplanung so gut wie überwunden zu sein. „Die Post-Covid Gesellschaft sehnt sich daher danach sich wieder frei zu fühlen, die Leichtigkeit des Lebens spüren und sich nicht mehr einschränken zu müssen. Genau darauf zielen wir in den Text-und Bildbotschaften der kommenden Sommerkampagne ab. Die Aufforderung „Mach, was du liebst“ fasst die Möglichkeiten, all dies während eines Kärnten Urlaubs zu erleben, zusammen“, erklärt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.Kooperation mit Matakustix: Musik, die aus dem Herzen kommtDen Soundtrack zu Videos und Radiospots liefert die Kärntner Kultband Matakustix, deren Komposition genau für dieses neu erwachte Lebensgefühl steht. Ihr eigens kreierter Stil setzt auf eine Vermischung des Modernen, bunt und lebendig, mit typisch österreichischen Klängen. Matthias Ortner, Matakustix: "Die Kooperation mit der Kärnten Werbung ist für mich etwas ganz Besonderes. Es freut mich unserem schönen Bundesland einen Soundtrack geben zu dürfen.“So wirbt Kärnten in den MärktenAls die vier Top Themen für einen Sommerurlaub in Österreich haben sich laut der ÖW Potentialstudie Natur, Wasser, Erholung und Kulinarik erwiesen. Dies deckt sich auch mit den führenden Themen für einen Kärnten Urlaub. Basierend auf den Ergebnissen aus der T-Mona Gästebefragung steht Kärnten thematisch mehr denn je für Natur Aktiv-Urlaub bzw. aktiven Erholungsurlaub zwischen Bergen und Badeseen. Wandern hatte im Sommer 2022 mit 71 % seinen Höchstwert im Ranking der Urlaubsaktivitäten und auch das Radfahren stieg in der Top-Riege der Aktivitäten noch weiter nach vorne (von 36 % auf 41 %). Urlaubsaktivität Nr. 1 ist mit 78 % Baden/Schwimmen. In den Segmenten Familienurlaub und Campingurlaub ist Kärnten im Österreich Vergleich weiterhin führend. Ehrenbrandtner: „Die Kärnten Sommerkampagne, die diese Themen und die Sehnsüchte unserer Gäste widerspiegelt, wird via TV, Radio und reichweitenstarken Printmedien breitenwirksam ausgespielt. Zusätzlich wird über digitale Medien zielgruppengenauer Content transportiert.“ Der Fokus der Kampagne, die in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Tschechien, Polen, Ungarn und Italien umgesetzt wird, liegt auf der Bewerbung der Schultersaison. Eine starke Allianz mit der Kärnten Werbung bilden die Kärntner Tourismusregionen, weiters werden gemeinsame internationale Kampagnen mit der Österreich Werbung umgesetzt.KI Concierge – Kärnten als VorreiterDie Kärnten Werbung geht innovative Wege und setzt als erstes Bundesland auf ihrer Website www.kaernten.at ab 10. Mai auf den KI-Concierge, ein KI-basiertes Service für Gästefragen zur Planung des Kärntenurlaubs. „Wir nutzen künstliche Intelligenz als Ergänzung und Unterstützung unserer Urlaubsspezialist:innen, um unseren Gästen rund um die Uhr schnelle und individuelle Information in allen Sprachen zur Verfügung stellen zu können. Der Content stammt aus den über 1500 Seiten der kaernten.at. Der KI Concierge ist ein wichtiger Schritt im Zuge der Digitalisierung“, erläutert Ehrenbrandtner den Zugang der Kärnten Werbung zur effizienten Nutzung künstlicher Intelligenz im Gästeanfragenbereich.Tourismus Akademie Kärnten„Zum Thema Arbeitsmarkt trägt die Kärnten Werbung ihren Teil bei, wir arbeiten hier gemeinsam und abgestimmt mit der Wirtschaftskammer Kärnten und dem Tourismusreferat des Landes Kärnten. Aktuell forcieren wir die praktische Unterstützung der Betriebe durch die Tourismus Akademie Kärnten, die den Betrieben auch Hilfestellung im Bereich Employer Branding bieten soll“, informiert Klaus Ehrenbrandtner. Im Juni erfolgen Impulsroadshows zum Thema Leadership und zielgerichtete Integration neuer Mitarbeiter:innen in den Betrieb, Mitte September findet ein Auftaktsymposium für Beherbergungsbetriebe unter dem Titel „Leben und Arbeiten im Süden“ statt. Das Kursprogramm ab Herbst 2023 beinhaltet Lehrgänge zur Mitarbeiter:innenmotivation und -bindung sowie zum Thema der Nachhaltigkeit. „Das Kärntner Qualitätssiegel soll nicht nur Richtung Gäste, sondern auch Richtung Arbeitskräfte eine Strahlkraft entwickeln. Eine Entwicklung Richtung Ganzjahresdestination ist auch ein wichtiger Hebel im Bereich der Arbeitskräfte-Bindung. Eines der strategischen Ziele ist es, die Potenziale im Herbst mit verschiedenen Schwerpunkten weiter zu heben“, so Ehrenbrandtner abschließend.Foto: Kärnten Werbung/StudiohorstTourismuslandesrat Sebastian Schuschnig, Kärnten Werbung Chef Klaus Ehrenbrandtner, und WKK Spartenobmann Josef Petritsch präsentierten die Schwerpunkte im Kärntner Sommer 2023Pressekontakt:Kärnten WerbungBarbara Tschöscher+463 3000-237Barbara.tschoescher@kaernten.atwww.kaernten.atOriginal-Content von: Kärnten Werbung, übermittelt durch news aktuell