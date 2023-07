Sommermode meets Investment: Diese Aktie macht Wellen!

Der Sommer ist endlich da und mit ihm die Vorfreude auf erholsame Urlaubstage und sonnige Strandausflüge. Wenn wir an den Sommer denken, kommen uns oft Bilder von leuchtenden Strandstühlen und farbenfroher, wettergerechter Kleidung in den Sinn. Genau hier setzt eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte an, die ich heute mit dir teilen möchte: Oxford Industries (WKN: 859547).

Oxford Industries ist das Unternehmen hinter der bekannten Marke Tommy Bahama, die für ihre leuchtenden Strandstühle und ihre bunte, wetterfeste Kleidung berühmt ist. Doch hinter dieser entspannten Fassade verbirgt sich eine aufstrebende Unternehmensgruppe, deren Wachstum geradezu rasant ist. Tommy Bahama allein trägt fast zwei Drittel des Umsatzes von Oxford Industries bei. Die restlichen Einnahmen stammen von anderen beliebten Bekleidungsmarken wie Lilly Pulitzer und der kürzlich erworbenen Marke Johnny Was.

Gemeinsam haben diese Marken es geschafft, als hochwertiges Kraftpaket aufzutreten, das selbst in schwierigen Zeiten die Margen eines Luxusunternehmens genießt und seine Gewinne kontinuierlich steigert. Das macht Oxford Industries zu einer äußerst attraktiven Investmentchance, wie ich finde. Besonders bemerkenswert ist die aktuelle niedrige Bewertung des Unternehmens, die nur dem 9,3-fachen der erwarteten Gewinne für das Geschäftsjahr 2023 entspricht.

Clevere Investitionen

Aus meiner Sicht ist Oxford sogar ein besseres Geschäft, das schneller wächst und höhere Margen hat, als fast alle seine Konkurrenten. Trotzdem wird das Unternehmen im Vergleich zu ähnlichen Firmen derzeit fast unterbewertet.

Natürlich gibt es auch skeptische Stimmen am Markt, insbesondere aufgrund der Prognose des Oxford-Vorstands für das Geschäftsjahr 2023, die unter den Erwartungen vieler Analysten liegt. Der Grund dafür sind die ehrgeizigen Pläne des Managements, bedeutende Investitionen in verschiedene Geschäftsbereiche zu tätigen, angefangen von einer effizienteren Auftragsabwicklung bis zu neuen Geschäften. Diese Pläne werden die Kapitalausgaben für das Jahr nahezu verdoppeln, auf etwa 90 Mio. US-Dollar, und vorübergehend das Margenwachstum belasten. Dennoch liegt die Bruttomarge bei beeindruckenden 62,5 %, nicht weit entfernt von denen von Luxusgiganten wie Hermès (WKN: 886670) und LVMH (WKN: 853292).

Die Investitionen in das Unternehmen scheinen sich bereits auszuzahlen. Oxford Industries erzielt einige der höchsten Direktvertriebseinnahmen unter seinen Wettbewerbern. Das bedeutet, dass es weniger von Großhandelspartnern abhängig ist und von der Maximierung seiner Vertriebsmöglichkeiten profitiert. Die getätigten Ausgaben werden außerdem dazu beitragen, die Anzahl der Tommy-Bahama-Läden mit den beliebten Marlin-Bars zu erhöhen. Diese erzielen tendenziell doppelt so hohe Umsätze pro Quadratmeter.

Solide Finanzlage

Mit einem Umsatzwachstum von bis zu 6 % pro Jahr, einer Eigenkapitalrendite von 23,1 % und einer durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstumsrate von 23,9 % (im Vergleich zu 14,1 % in der Luxusindustrie) zeigt das Unternehmen beeindruckende Leistung.

Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu Eigenkapital beträgt zufriedenstellende 13,9 %. Auch positiv: Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital hat sich in den letzten fünf Jahren von 15,9 % auf 15,5 % verringert.

Mein Fazit

Oxford Industries ist eine äußerst attraktive Investmentchance für all jene, die nach Wachstum und soliden Renditen suchen. Angesichts seines attraktiven Geschäftsmodells und seiner treuen Kundenbasis könnte das Unternehmen letztlich sogar als attraktives Übernahmeziel angesehen werden.

Der Artikel Sommermode meets Investment: Diese Aktie macht Wellen! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023