Somerley Capital Aktie: Aufschrei, garantiert!

Somerley Capital zeigt im Vergleich zur Finanzbranche eine unterdurchschnittliche Performance von -32,59 Prozent in den letzten 12 Monaten. Dies liegt mehr als 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Ebenso liegt die Rendite von Somerley Capital von -25,06 Prozent im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche deutlich darunter, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Somerley Capital-Aktie derzeit überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI liegen bei 0 Punkten, was zu einer guten Bewertung für die Aktie führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wird Somerley Capital im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche als überbewertet betrachtet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 61,96 liegt die Aktie 175 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 22,52, was zu einer schlechten Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Somerley Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,81 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,75 HKD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein neutraleres Rating, da der Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Insgesamt erhält die Somerley Capital-Aktie somit eine neutrale Bewertung in der einfachen Charttechnik.