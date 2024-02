Soma Gold Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Bei Soma Gold liegt der RSI bei 92,31, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 73,53 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Die Gesamtbewertung fällt somit ebenfalls als "Schlecht" aus.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Soma Gold wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Tendenz, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils neutral. Das Stimmungsbarometer stand an sechs Tagen auf grün und negative Diskussionen waren kaum verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Soma Gold. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Soma Gold bei 0,6 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,44 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -26,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,56 CAD, was einer Distanz von -21,43 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".