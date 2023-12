SomaLogic Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Somalogic als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 21,62, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert für 25 Tage liegt bei 50,73 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Auf Gesamtebene ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking für den Relative Strength Indikator.

Das Sentiment und der Buzz rund um Somalogic zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und erfordern ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,44 USD, während der Aktienkurs bei 2,53 USD liegt, was einer Abweichung von +3,69 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,39 USD, was einer Abweichung von +5,86 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Die Analysteneinschätzungen der vergangenen zwölf Monate zeigen 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, das Kursziel für die Somalogic-Aktie liegt im Mittel bei 6,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 150,33 Prozent bedeutet und somit zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie von Somalogic.