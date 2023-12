SomaLogic Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der Somalogic-RSI liegt bei 60,23, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 54,45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen, wobei an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Somalogic. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Für Somalogic liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 6,33 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Somalogic-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

In der technischen Analyse ist der Kurs der Somalogic-Aktie mit 2,3 USD derzeit -2,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -5,74 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.