Solxyz Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Solxyz liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 60,92 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Solxyz-Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die Stimmung zu Solxyz auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Solxyz-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 406,23 JPY. Der letzte Schlusskurs von 401 JPY weicht um -1,29 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (410,02 JPY) weist mit einem letzten Schlusskurs von -2,2 Prozent ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Ergebnis führt. Daher wird die Solxyz-Aktie langfristig hinsichtlich des Stimmungsbilds als "Neutral" eingestuft.