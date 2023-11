Solvay Bank Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Solvay":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der Wertebereich des RSI liegt zwischen 0 und 100. Aktuell liegt der RSI der Solvay Bank bei 53,76, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist, da weder überkauft noch -verkauft.

Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und hier liegt der RSI für die Solvay Bank bei 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Dividendenrendite der Solvay Bank beträgt derzeit 6 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (5334,22%). Aufgrund dieser Differenz erhält die Solvay Bank-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Solvay Bank wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Solvay Bank auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird auch dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Solvay Bank-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.