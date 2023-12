Solvay Bank Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Solvay Bank-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 6 Prozent, was über dem Durchschnitt von 4,72 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 29,28 USD, während der aktuelle Kurs bei 26,5 USD liegt, was zu einer Abweichung von -9,49 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 26,94 USD, was einer Abweichung von -1,63 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung in den letzten Monaten, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Punkt führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Solvay Bank-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bei 50 Punkten liegen, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Solvay Bank-Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis unserer Analyse.