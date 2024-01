Solvay Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Solvay":

Das belgische Chemieunternehmen Solvay hat derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Chemikalien", die ein KGV von 0 haben, liegt die Aktie von Solvay auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein etwas anderes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 96,61 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 27,73 EUR liegt, was einer Abweichung von -71,3 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 73,32 EUR zeigt eine Abweichung von -62,18 Prozent. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Schlecht".

Auf der positiven Seite schüttet Solvay eine Dividendenrendite von 3,59 % aus, was 3,59 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Das führt zu einer Einstufung als "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf Solvay diskutiert. Die Redaktion bewertet daher das Anleger-Sentiment als "Gut".

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale fundamentale Bewertung, eine schlechte technische Bewertung und eine gute Dividendenrendite und Anleger-Sentiment für die Aktie von Solvay.