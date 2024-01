Solvay Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Solvay":

Die Aktie des Unternehmens Solvay wird derzeit auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16,65, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. In der Branche "Chemikalien" weist die Aktie einen ähnlichen Wert auf. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Solvay derzeit eine Rendite von 3,59 % auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Solvay neutral eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 69,14 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 36,63 Punkten deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Aktie von Solvay derzeit auf verschiedenen Ebenen neutral bewertet wird, was auf ein ausgewogenes Verhältnis von Risiko und Potenzial hinweist.