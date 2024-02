Solvay Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Solvay":

Solvay hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 41,23 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Chemikalien-Branche einer Outperformance von +41,23 Prozent entspricht. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Solvay mit 41,23 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat Solvay eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Gut"-Einstufung erfordert. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was zu einer weiteren Einschätzung als "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Solvay beträgt derzeit 3,59 Prozent, was 3,59 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Solvay-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Solvay mit einem Wert von 16,65 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt Solvay also eine starke Performance in verschiedenen Bereichen, was zu positiven Bewertungen in Bezug auf das Branchenvergleich, Sentiment und Buzz, Dividenden und Fundamentalanalyse führt.