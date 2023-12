Solvay Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Solvay":

Die Solvay-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,65 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien lautet daher "Neutral", da die Aktie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Solvay-Aktie der letzten 200 Handelstage einen Wert von 103,89 EUR. Der letzte Schlusskurs von 112,4 EUR weicht um +8,19 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Gut" bewertet wird. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (101,99 EUR) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +10,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur Branche "Chemikalien" erzielte die Solvay-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,23 Prozent, was eine Outperformance von +41,23 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Solvay-Aktie mit einer Überperformance von 41,23 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser starken Leistung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Solvay-Aktie derzeit mit einem Wert von 16,36 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 30, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Solvay-Aktie daher eine "Gut"-Einstufung auf der Basis des RSI.

Insgesamt zeigt sich die Solvay-Aktie sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht in einer guten Verfassung, was Anlegern eine positive Perspektive bieten könnte.