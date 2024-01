Solvay Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Agricole":

Das belgische Chemieunternehmen Solvay hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance gezeigt. Der Aktienkurs stieg um beeindruckende 41,23 Prozent, was eine deutliche Outperformance im Vergleich zu anderen Unternehmen der Chemiebranche darstellt.

Die fundamentale Analyse des Unternehmens zeigt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16 liegt. Im Branchenvergleich bedeutet dies, dass die Aktie im Durchschnitt liegt und weder über- noch unterbewertet ist. Daher erhält Solvay eine neutrale Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ein gemischtes Bild. Der 7-Tage-RSI liegt bei 68,25 Punkten und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass Solvay überkauft ist, was zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "guten" Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Solvay in den letzten 12 Monaten eine starke Performance gezeigt hat und sowohl in fundamentalen als auch technischen Analysen gemischte Bewertungen erhält.